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'Babam gibi kahraman olacağım'

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün 4 yaşındaki oğlu Asım Eren, "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Babam gibi kahraman olacağım" cevabını veriyor.

'Babam gibi kahraman olacağım'

KONYA - Metin Bolat

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 4 yaşındaki oğlu Asım Eren, büyüyünce "babası gibi kahraman olmak" istiyor.

Olayın ilk gününden itibaren metanetini koruyan, tüm zamanını 4 yaşındaki oğlu Asım Eren ile geçiren şehidin eşi Ayşegül Safitürk'e, Anadolu Ajansının haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı 2016 Yıllığı hediye edildi.

Yıllığın kapağındaki babasının fotoğrafına eliyle işaret eden küçük Asım Eren, "Benim babam" diyerek mutlu oldu. "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "Babam gibi kahraman olacağım" karşılığını veren Asım Eren, uzun süre baktığı fotoğrafı öpüp sevdi.

Baba ile oğlunun olaydan bir hafta önce çekilen videosu duygulandırıyor

Olaydan bir hafta önce baba ile oğlun en son bir arada görüldüğü video, izleyenleri duygulandırıyor.

Kaymakam Safitürk'ün ailesini görmek için geldiği Konya'da eşi tarafından çekilen videoda şehidin, oğluyla yaptığı sohbet görülüyor. Şehit Safitürk, dizine oturtup konuştuğu evladına, neden kendisinden ayrılmak zorunda olduğunu açıklamaya çalışıyor.

Safitürk, videoda oğluna "Canım oğlum, ilk fırsatta tekrar geleceğim. İşim var. Gitmezsem olmaz. Para kazanamayız. Oyuncak alamayız. Gezemeyiz. Sana çorap aldık. Bunların hepsi çalıştığım için oldu. Yine ilk fırsatta geleceğim." diyor.

Oğlunun "Nasıl oynayacağım, burada hiç arkadaşım yok ki?" demesi üzerine Safitürk, "Okula gitmen lazım. Annen var." karşılığını veriyor.

"Küçücük yaşında hemen büyümek zorunda kaldı"

Şehit Safitürk'ün, "Oyuncak değil, seni istiyorum. Beni bırakıp gitme." diyen oğlundan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.

Eşiyle telefonda son görüşmesinde, oğlunun "Anne ben büyüdüm artık, babam gittiği için ağlamayacağım." sözlerini duyunca duygulanan şehit Safitürk'ün "Ah yavrum, küçücük yaşında hemen büyümek zorunda kaldı." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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