MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir çocuk babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Armutalan Mahallesi Şehit Ahmet Benler Caddesi 308 Sokak'ta E.A. (16), babası Şeref A'ya (46) av tüfeği ile ateş ettikten sonra, motosikletle otogara gidip Köyceğiz'e giden minibüse binerek kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden Şeref A'nın hareketsiz yattığını gördü. Kapı çilingir yardımıyla açılarak eve giren polis ve sağlık ekipleri, Şeref A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince minibüste yakalanan şüpheli, Marmaris'e getirildi.

Şeref A'nın cesedi Muğla Adli Tip Kurumuna morguna kaldırıldı. Evin çevresindeki güvenlik kameralarına ait kayıtlar ve av tüfeği incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Eve gelen Şeref A'nın yakınları ve komşuları gözyaşı döktü. Şeref A'nın eşinden ayrı yaşadığı, evin ailesinden miras kaldığı ifade edildi.

Öte yandan, E.A'nın evde babası ile tartıştığı, tartışmanın ardından uyuyan babasına ateş ettiği öne sürüldü. Emniyette cinayeti itiraf ettiği bildirilen E.A'nın, babasını vurduktan sonra fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştığı iddia edildi.