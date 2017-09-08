Babasını av tüfeğiyle yaraladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi babasını av tüfeği ile ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi, Çam Sokak'ta Y. E. (55) oğlu E.E'den (24) para istedi.

Oğlunun para vermemesi üzerine baba - oğul arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü. Erdinç E. evdeki av tüfeği ile babası Yalçın E'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan Yalçın E. haber veri̇lmesi̇ üzeri̇ne olay yeri̇ne gelen 112 Aci̇l Sağlık eki̇pleri̇nce Kırklareli̇ Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Erdinç E. ise bir süre sonra polis ekiplerince Soğuk Kuyu Sokak'ta bir evin bahçesinde saklandığı sırada yakalandı.

Gözaltına alınan Erdinç E. babasının kendisinden sürekli uyuşturucu madde almak için para istediğini savunarak, bu nedenle sinirlenerek babasına ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi.