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Babasını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Köyceğiz'de yakalanarak Marmaris'e getirilen E.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk...

Babasını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Köyceğiz'de yakalanarak Marmaris'e getirilen E.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.A. hakkında tutuklama kararı verildi.

E.A'nın, 12 Eylül Salı günü Armutalan Mahallesi Şehit Ahmet Benler Caddesi 308 Sokak'ta babası Şeref A'yı (46) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü öne sürülmüştü.

Emniyette cinayeti itiraf ettiği bildirilen E.A'nın, babasını vurduktan sonra fotoğrafını çekerek, sosyal medyadan paylaştığı iddia edilmişti.

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Babasını Vuran çocukCinayetMarmaris
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