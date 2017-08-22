Babasının aldığı boya sandığıyla ailesini geçindiriyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan 66 yaşındaki Tahir Çam, babasının aldığı boya sandığından kazandığı parayla ailesini geçindiriyor.

Boyacı Tahir Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boya sandığını 47 yıl önce babasının aldığını söyledi.

Babasını 1972'de kaybettiğini belirten Çam, "Beni komşularımız evlendirdi. Bir kızım bir oğlum vardı. Oğlum 2009 yılında trafik kazasında öldü. Ailem rahatsız, eşim uzun süre psikiyatri bölümünde tedavi gördü. Şimdi de kızım rahatsızlandı. Onu hastanelere götürüp getiriyorum. Buradan kazandığım parayla onlara bakıyorum." diye konuştu.

Evli kızının 2 çocuğu olduğunu ve damadının da maddi zorluklar yaşadığını anlatan Çam, şöyle devam etti:

"Kızıma ve torunlarıma da ben bakıyorum. Sabah 8.00'de geliyorum, 19.00'a kadar ayakkabı boyuyorum. Devamlı buradayım. 47 yıldır hep aynı yerde boyacılık yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Müşteriye sevdirmeye de özen gösteriyorum. Bütün her şeyim bu sandık, başka gelirim yok. Arazim, malım mülküm yok. Kızım da ben de kiradayız."

- "Kışın çok iş olmuyor"

Çam, devletin kendisine yardımda bulunduğunu dile getirerek, "Ramazanda, kurbanda maddi, manevi her yönden destek oluyorlar. Kömürümü veriyorlar. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Günde ortalama 30 lira kazandığını aktaran Çam, şöyle konuştu.

"Ama kışın çok iş olmuyor. Yağmurdan, kardan dolayı çıkamıyorum. Malzemelerimi Konya'dan getirtiyorum. 'En iyi boya' dediklerinden alıyorum. Bazı boyalar var yaramaz. Kendinden parlatıcılı olanlar ayakkabıya yaramıyor. Boyayı da cilayı da ayrı ayrı yapıyorum. Ben yıllardır buradayım. Müşterilerim beni seviyor, ben de onları seviyorum. Çalışmaktan, memleketimin insanına hizmet etmekten gurur duyuyorum. Bana ilçede 'Tıllı' Tahir derler. İlçeye geldiğinde Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu bana selam vermeden geçmez. Bana 'Efem' der. Bakanımızı çok seviyoruz."

Ayakkabısını sürekli Tahir Çam'a boyatan Sami Göktaş da 10 yaşından beri esnaflık yaptığını ifade etti.

Çam'ı 35 yıldır tanıdığını vurgulayan Göktaş, "Tahir amca kendi halinde birisidir. İlçe halkı tarafından da çok sevilir. Bu boya sandığından başka geliri yok. Eşi de rahatsız. Durumları çok kötü. Biz elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.