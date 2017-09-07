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Babasının cenazesinde dua eden imamı bıçakladı

- Ahırlı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, babasının cenazesinin toprağa verilmesinin ardından dua eden emekli imamı bıçakla yaraladı

Babasının cenazesinde dua eden imamı bıçakladı

KONYA (AA) - Konya'nın Ahırlı ilçesinde bir kişi, babasının cenazesinin toprağa verilmesinin ardından dua eden emekli imamı bıçakla yaraladı.

Seydişehir'de kalp krizi sonucu vefat eden 60 yaşındaki Mehmet Er'in cenazesi, doğum yeri olan Ahırlı ilçesine götürüldü.

Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilen cenaze sonrası emekli imam Hasan Örnek (63), Er için dua etmeye başladı.

Burada, Er'in psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Serkan Er, imam Örnek'e, henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

Saldırıda karnından yaralanan Örnek, çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Örnek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Er ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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