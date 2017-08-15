Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şenel Yılmaz'ın (37) kullandığı 37 LE 299 plakalı traktör, Hanönü ilçesi Donaşar mevkisinde yolun kötü olması nedeniyle sarsıldı. O sırada traktörün yan tarafındaki oturma bölümünde bulunan Yılmaz'ın 4 yaşındaki oğlu Emir, dengesini kaybederek yere düştü.
Traktörün arka tekerleklerinin üzerinden geçtiği Emir Yılmaz, babası tarafından Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine getirildi.
Emir Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba Yılmaz, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.