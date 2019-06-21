Babasının tahtını elinden aldı, ödülü kaptı

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) desteklediği Kent ve Yaşam Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 15’incisi düzenlenen ödülleri, aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 50 kişilik jüri belirledi. Ödüller bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak görülüyor. Armada Hotel’de gerçekleşen törene, siyaset, iş dünyası ve basından yoğun katılım gerçekleşti.



Gazeteci Celal Toprak ve Yayıncı Mehmet Gözcü tarafından Kanalekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilen ödüller, alanında oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacı ile verilen geleneksel “Kent ve Yaşam Ödülleri”, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline gelmiş durumda. Ödül töreni ‘daha yaşanabilir kentler ve mutlu insanlar’ sloganı ile birleştirildi.



Bu yıl 15'incisi düzenlenen Kent ve Yaşam Ödülleri'nde "Fuarcılıkta Başarı" kategorisindeki ödülün sahibi, Türkiye’nin fuarcılık alanında en önemli markası CNR’ın başarılarına büyük katkı sağladığı gerekçesiyle, CNR Holding CEO’su Ali Bulut oldu. Bulut'a ödülünü, Mehmet Reis takdim etti.



Ali Bulut'un oğlu Sarp Bulut ise, 23 Nisan günü babasının yerine fuar açılış konuşmasını başarıyla gerçekleştirdiği gerekçesiyle, “Geleceğin Girişimcisi” kategorisindeki ödülünü Işılay Reis'in elinden aldı.



'Fuarcılıkta Başarı' ödülün sahibi olan Ali Bulut, ödülünü tüm fuar emekçileri adına aldığını belirtti ve ekledi: "Kent varsa arkasında bir de ekonomi olması gerekiyor. Ekonominin de içinde dinamo olarak fuarcılık çok önemli bir yer tutuyor. Fuarlar varsa yaşam var, umut var."



İşte bu yıl ödül alanların gerekçeleri ile birlikte listesi şöyle:



-15. Kent ve Yaşam Ödül Töreninde bu yıl Ayhan Yavrucu ve Şekip Karakaya Vefa Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç taktim etti.



-TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “En Başarılı Sivil Toplum" Önderi” kategorisindeki ödülünü Celal Toprak’ın elinden aldı.



-JOLLY TUR Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar adına Genel Müdür Figen Erkan, “En Başarılı Turizmici” kategorisindeki ödülünü Engin köklüçınar elinden aldı.



-OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ, “Kent Markası” kategorisindeki ödülünü Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay taktim etti.



-SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, “Tarımda Gelişim” kategorisindeki ödülünü Adem Akkaya'nın elinden aldı.



-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, “Kadın Lideri” kategorisindeki ödülünü Zeki Özen’in elinden aldı.



-Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “En Başarılı İş İnsanı” kategorisindeki ödülünü YAPDER Dostu Umut Oran’ın elinden aldı.



-Üçler Market Kurucuları Kemal Parlak “Kente Katkı” kategorisindeki ödülünü Mustafa Kaçmaz taktim etti.



-Mercure İstanbul Sirkeci Hotel Genel Müdürü Sevda Yilgaz, “En Başarılı Yönetici” kategorisindeki ödülünü Hamdi Doğan taktim etti.



-Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Doğaya En Saygılı Proje” kategorisindeki ödülünü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in elinden aldı.



-CNR Holding CEO’su Ali Bulut'a “Fuarcılıkta Başarı” kategorisindeki ödülünü Mehmet Reis verdi.



-Sarp Bulut “Geleceğin Girişimcisi” kategorisindeki ödülünü Işılay Reis'in elinden aldı.



-HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ, “Yatırıma Destek” kategorisindeki ödülünü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül taktim etti.



-Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk, “Farkındalık” kategorisindeki ödülünü Haçik Canel’in verdi.



-UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, “Sosyal Sorumluluk” kategorisindeki ödülünü Hatice Bozdağ’ın elinden aldı.



-BlockchainArmy Operasyon Sorumlusu Ali Sina User, “Teknoloji” kategorisindeki ödülünü Kenan Yavuz’un taktim etti.



-Nöralterapi I Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, “Sağlıkta Başarı” kategorisindeki ödülünü Yüksel Çengel ve Mehmet Gözcü verdi.



-Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “En Başarılı Belediye Başkanı” kategorisindeki ödülünü Umut Oran’ın elinden aldı.



-Afyon Klasik Müzik Jaz Festivali Yapımcı ve Yönetmeni Hüseyin Başkadem, “Kültür Sanat” kategorisindeki ödülünü YAPDER Onursal başkanı Zeynel Abidin Erdem verdi.



-İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Kadırgan, Çevre Ödülü’nü gazeteci Çetin Ünsalan’ın taktim etti.



-Hollanda Kraliyeti Ankara Maslahatgüzarı Erik Weststrate adına, Hollanda Kraliyeti Kültür Müşaviri Quirine Van Der Hoeven, “Dostluk Ödülü”nü Bulgaristan Önceki Tarım Bakanı Svetlana Boyanova’nın elinden aldı.



-2A Mühendislik A.Ş. BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, “Kente Çevresel Katkı” kategorisindeki ödülünü Ali Avcı verdi.



-Aşçıoğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu, “Sektörü Geliştirme” kategorisindeki ödülünü Çağrı Elektirk YKB Fikret Akbıyık’ın elinden aldı.



-Kadın Girişimci ve Çevre Aktivisti Dr. Duygu Erten, Çevre Dostu” kategorisindeki ödülünü Şükrü Genç verdi.

