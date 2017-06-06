Babayı bunaltan otopark arayışı proje yaptırdı

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da gittikleri alışveriş merkezinde dakikalarca otopark yeri aramak zorunda kalan babasının yaşadığı zorluktan etkilenen ortaokul öğrencisi, sürücülerin yer bulma telaşını ortadan kaldırmak için proje geliştirdi.

Şehit Şerife Bacı Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Erhan Tırpanoğlu, otopark sorununa pratik bir çözüm sunmak için geliştirdiği projesine "Akıllı Otopark" adını verdi.

Projesi okulda düzenlenen TÜBİTAK bilim fuarında sergilenen ve özellikle sürücülerden ilgi gören Tırpanoğlu, babasının park yeri ararken çektiği sıkıntıyı görünce proje yapma fikri doğduğunu belirtti

Babasıyla gittikleri alışveriş merkezinde otoparka girdiklerinde park alanlarının üzerindeki küçük ışıkların kendilerini yönlendirdiğini ancak bunun yeterli olmadığını ve dakikalarca yer aramak zorunda kaldıklarını anlatan Tırpanoğlu, bunalan babasından etkilenerek, "Neden otoparkın girişinde boş yerleri gösteren bir uyarı yok" diye düşündüğünü söyledi.

- "Levha, sürücüleri boş yerlere yönlendirecek"

Otoparka girmeden yer durumunu sürücüye gösteren bir sistemi planladığını ifade eden Tırpanoğlu, projesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Otoparkta boş yer bulmak çok sıkıntılı. Babamın park yeri bulmak için yaşadığı zorluktan etkilenerek proje geliştirdim. Projeye göre, otopark girişinde bir levha olacak ve boş yerlere sürücüleri yönlendirecek. Böylece yakıttan ve zamandan tasarruf edilecek. Öğretmenimin de desteği ile projenin maketi için önce marangozdan düz bir tahta aldım. Tahtanın üzerinde otomobillerin geleceği yere alüminyum levha yerleştirdim. Üzerini de kağıtla kapadım. Alüminyum iletken olduğu için otomobilin ağırlığı geldiğinde girişteki üniteye o park yerinin dolduğunu bildiren sinyal gönderiyor. Otoparkın girişindeki ünitede biz hangi bölümün dolu, hangi bölümün boş olduğunu görebiliyoruz."

Projenin ekonomik ve zaman açısından faydaları olduğunu belirten Tırpanoğlu, "Otoparka girdiğimizde yer aramak yerine, boş yere gidip aracımızı park edebileceğiz." diye konuştu.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Cevdet Yılmaz da öğrencilerin yeni projeler yapmasını çok önemsediğini kaydetti.

Öğrencisi Tırpanoğlu'nu her açıdan desteklediğini dile getiren Yılmaz, "Öğrencilerimizin tamamına yeni bir proje ile geldiğinde okul olarak gerekli desteği veriyoruz. Bu öğrencimiz projesi ile geldiğinde kendisine yapılabileceğini söyledim. O da bizim desteklerimizle çok güzel bir projeye imza attı. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Yılmaz, gündelik hayatta otopark konusunun önemli bir sorun olduğunu ifade ederek, projenin bu sorunun ortadan kalkmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Baba Mehmet Tırpanoğlu ise oğlunun böyle proje yapmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Oğlunun sorunlar karşısında çözüm üretmesini önemsediğini dile getiren Tırpanoğlu, "O dönem yaşadığımız park problemi karşısında böyle bir çözüm ürettiği için kendisiyle gurur duyuyorum. İlerde karşılaştığı sorunlar karşısında yeni çözümler üreteceğinden eminim. İnşallah ileride daha büyük ve güzel projelere imza atar." diye konuştu.



