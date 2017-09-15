Bacağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bacağı mazgala sıkışan çocuk, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kavaklık Mahallesi Şehit Er Metin Çevik Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yağız Kaan Özhan'ın (9), bastığı mazgalın esnemesi sonucu sol diz kapağından aşağısı mazgal demirlerinin arasında kaldı.
Çocuğun ailesi ve çevreden geçen vatandaşların Özhan'a yardım çabaları sonuç vermeyince, durum Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Ekipler, hidrolik ayırıcıyla mazgalı genişleterek Özhan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.
Gözyaşlarını tutamayan Özhan'ı, ailesi ve itfaiye ekipleri sakinleştirdi.