Bacakları beton bariyerin altında kalan işçi yaralandı

KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bacakları beton bariyerlerin altında kalan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hannibal Kavşağı yenileme projesi kapsamında, beton bariyerlerin vinç ile damperli kamyona yüklenmesi için çalışma başlatıldı.
Bu sırada beton bariyerin kayması üzerine kamyonun kasasında bulunan işçi Mehmet Camcı'nın (48) bacakları bariyerin altında kaldı.
Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Camcı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Camcı'nın ameliyata alındığı öğrenildi.