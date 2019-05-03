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"Badavut bölgesinde yapılaşmaya izin verilmeyecek"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Badavut bölgesinde hiçbir şekilde doğal dokuyu bozacak bir müdahale olmayacaktır. Vatandaşlar burada fotoğraf çekebilir, denize girmek maksatlı kullanabilir" - "Kesinlikle hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecek, sadece bilimsel araştırma yapılabilmesine izin vereceğiz" - "Salda Gölü'nde de ilerleyen günlerde özellikle beyaz kumsallar olan kısım 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilecek"

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ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Badavut bölgesinde hiçbir şekilde doğal dokuyu bozacak bir müdahale olmayacaktır. Vatandaşlar burada fotoğraf çekebilir, denize girmek maksatlı kullanabilir." dedi.

Kurum, AA muhabirine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Türkiye'nin gizli cennetlerinden Ayvalık'taki Badavut bölgesinin, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Badavut bölgesinde bir milyon metrekare alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildiğini dile getiren Bakan Kurum, bu bölgenin böylece doğal sit alanı ve uluslararası kriterlere göre 6 türün kritik öneme sahip olarak belirlendiğini söyledi.

Biyolojik çeşitlilik açısından da Türkiye'deki en önemli yerlerden birisinin Badavut bölgesi olduğuna dikkati çeken Kurum, "Böylelikle biz buranın hem kumsal alanını hem deniz ekosistemini hem arkasındaki doğal dokuyu koruyacağız. Burayı tamamen koruma altına alacağız." ifadesini kullandı.

- "Hiçbir yapıya izin verilmeyecek"

Kurum, Badavut bölgesine koruma statüsü getirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burada hiçbir şekilde doğal dokuyu bozacak bir müdahale olmayacaktır. Vatandaşlar burada fotoğraf çekebilir, denize girmek maksatlı kullanabilir. Ama kesinlikle hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecek, sadece bilimsel araştırma yapılabilmesine izin vereceğiz."

Bakan Kurum, Salda Gölü için de ilerleyen günlerde benzer bir karar alınacağını belirterek, "Salda Gölü'nde de ilerleyen günlerde özellikle beyaz kumsallar olan kısım 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilecek." dedi.

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