"BADEER İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi"

İSTANBUL (AA) - "BADEER 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi" boyunca 40’dan fazla ülkeden 300’e yakın yabancı yatırımcı 100’ün üzerindeki yerli yatırımcıyla bir araya gelerek bin 500 görüşme gerçekleştirdi.

Badeer Yatırım Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, platform tarafından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi" sona erdi.



40'dan fazla ülkeden 300'e yakın yabancı yatırımcı, sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık ile sağlık gibi alanlardaki 100'ün üzerindeki yerli yatırımcıyla bir araya geldi. Zirve boyunca bin 500 görüşme gerçekleşirken, hangi yatırımların Türkiye'de hayat bulacağı da açıklanacak.



Zirveye, ABD, Fransa, Kosova, Rusya gibi dünyanın dört bir yanından 40’dan fazla ülke katılım sağladı. Kolin, Kalyon, Havelsan gibi Türkiye’nin önemli şirketlerinin sponsorluğunda düzenlenen zirvede, 300’e yakın yabancı yatırımcı, sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi konularda 100’ün üzerindeki yerli yatırımcıyla bir araya gelme fırsatı buldu ve yaklaşık bin 500 görüşme gerçekleşti.

Zirvenin ana amacı olan 3 milyar dolarlık yatırımın, hangi sektörlerde hangi yatırımcılarla Türkiye’de hayat bulacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.









- Katar'dan 500 milyon dolar yatırım





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun, zirveye katılan firmaların yüzde 40’ının Katarlılardan oluştuğunu belirterek, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın özellikle enerji ve finans tarafına ilgisi bulunduğunu kaydetti.

Ercoşkun, Katar'ın yatırımlarını 2019 yılı için bu zirveyle 500 milyon dolara çıkarmak istediğini ve Arap coğrafyasıyla ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 8 yılda Katar’dan Türkiye’ye yapılan toplam yatırım yaklaşık 1 milyar 750 milyon doları bulmuş. 2017 yılı sonu itibarıyla da Türkiye’de Katar sermayeli 131 şirket faaliyet gösteriyor. Yatırım yapan ülkelerin sıralamasına baktığımız zaman ise Katar 19. sırada bulunuyor. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman’dan oluşan Körfez ülkelerinin 2017 yılında doğrudan yatırımları 205 milyon dolarken, bunun yarısı Katar’dan gelmiş. Yine ülke grubunun yatırımlardaki payı yüzde 2,8 iken, Katar ise yüzde 1,1’dir. Bu da Katar’ın Türkiye ekonomisindeki yerini ve gücünü göstermektedir."



