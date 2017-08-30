Bademin şekerle buluşma yolculuğu

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de bayramların vazgeçilmez damak tadı badem şekeri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilgi görüyor.

Mardin'de bağ ve bahçelerde yetiştirilen bademin, şekerle kaplanması suretiyle yapılan, geleneksel şekerleme türünün üreticileri, Kurban Bayramı için gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

İşçi sayısını artırarak, günlük üretimi iki katına çıkaran üreticiler, çeşit çeşit ve renk renk doğal badem şekerlerini tüketiciye sunuyor.

Kente gelen konukların sıklıkla tükettiği ve hediyelik aldığı badem şekerini Mardinli vatandaşlar da evlerine bayram ziyaretine gelenlere ikram ediyor.

Mardin'de geleneksel yöntemlerle badem şekeri üreten Mehmet Yertüm, AA muhabirine, dağlık alanlarda badem ağaçlarının tamamen organik şekilde yetiştirildiğini söyledi.

Bademlerin 15 gün önce toplanmaya başlandığını, kendi ürettiklerinin yanı sıra çiftçilerin ürettiği bademleri de aldıklarını kaydeden Yertüm, bademin şekerli yolcuğunu şöyle anlattı:

"Badem şekeri için olanlar ufak ve daha düzgün oluyor. İkinci evrede bademlerin salamurası yapılıyor. Kuruduktan sonra bakır tavalarımızda kavruluyor. Buradan da Lahor ağacının kökünden üretilen kök boya ile şekillendiriliyor. Gerçekten meşakkatli bir iş ama keyif alarak yapıyoruz. Mavi olanı Lahor ağacından alıyor rengini, kaldıkça beyazlaşıyor. Eğer boya olsa her zaman mavi kalır. Ama bu kaldıkça beyazlaşıyor ve doğal olduğu ortaya çıkıyor. Onun dışında zencefil tarçın, mahlep ile yeni ürünlerimiz damla sakızı ve serpme badem şekeri var."

- Yoğun mesai başladı, işçi sayısı iki kat arttı

Yertüm, bademin toplanma zamanı ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile işçi sayılarını ikiye katladıklarını ve yoğun bir mesai harcadıklarını kaydetti.

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir talebin olduğunu anlatan Yertüm, şunları aktardı:

"Bayram hazırlığı yapıyoruz. Çok yoğun ve hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Personelimiz 40 iken bayramda iki katına bazen de daha fazlasına çıkıyor. Mesailere kalıyor ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Badem şekerlerini ülkemizin dört bir yanına servis ediyoruz. Ayrıca yurt dışına da ihraç ediyoruz. Yurt dışından da talep oluyor. Almanya, Hollanda gibi ülkelere gönderdik. Bir çok yerden talep var."

Yertüm, "Bayram dolayısıyla günde 3 ton badem şekeri üretiyoruz. Normal günlerde ise ortalama bir ya da 1,5 ton üretim oluyor. Her gün üretiyoruz. Bademin içinde glikoz, nişasta ve tatlandırıcı aromalar yok." dedi.

- En çok "hayalet" çeşidi tercih ediliyor

Mardin'de 12 yıldır kuruyemiş satışı yapan Aydın Artukbey de yöresel hazırlanan badem şekerlerine gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Artukbey, şunları kaydetti:

"Genelde müşterilerimiz rengini lahor ağacından mavi renkli 'hayalet' denilen badem şekerini tercih ediyor. Dışındaki mavi rengi eskidikçe beyazlaşıyor. Beyazlaştığı için de hayalet badem şekeri deniliyor. Diyabet hastaları için üretilen tarçınlı, zencefilli çeşitler var. Bayram yaklaştı çok şükür satışlar iyi. Bayrama yakın satışlarımız artıyor."