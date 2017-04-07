Badminton tutkusunu Malezya'dan Ankara'ya taşıdı

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Vahab, "Türkiye, yükselişteki dinamik ekonomisi ve taşıdığı potansiyelle bu bölgenin baş aktörü." dedi.

Büyükelçi Abd Razak, ailesi ve büyükelçilik çalışanlarıyla badminton oynadığı Keçiören'deki Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu'nun spor salonunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Eylül ayında göreve başladığını belirten Razak Türkiye'ye ilişkin izlenimlerini anlattı.

Abd Razak, Türkiye'nin yükselişteki dinamik ekonomisi ve taşıdığı potansiyelle bölgesinde baş aktör olduğunu söyledi.

Malezya'nın çok ırklı ve çok dilli bir ülke olduğunu dile getiren Abd Razak, şunları kaydetti:

"Bizde Çinliler, Malezyalılar, Hindistanlılar, birçok ırk, din ve dilden vatandaş var. Daha önce büyük bir imparatorluk olan Türkiye'de ise Türk insanını birlik içinde ve güçlü görüyorsunuz. Türkiye'de sokağa çıktığınızda tek bir mevcudiyet görüyorsunuz. 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka yaptığı 'demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıkın' çağrısı üzerine herkes sokağa çıktı. İşte bu, Türkiye'nin her türlü tehdit karşısında nasıl birlikte hareket eden bir ülke olduğunu gösterdi. İnsanlar siyasi düşünmedi, sadece ülkeleri için yapmaları gerekeni yaptı ve sokağa çıktı."

Abd Razak, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Türk hükümeti, halka Türkiye'yi ekonomi dahil birçok alanda daha yüksek seviyelere taşıyacağını anlatıyor. Elbette bölünmüş bir Türkiye istemiyor, Türkiye'nin birliğini korumak istiyor. Elbette yüzde yüz 'Evet' ya da 'Hayır' kararı çıkmayacak. Süreç böyle işleyecek." diye konuştu.

- "Hacıbayram'dan seccade alıyorum"

Ankara'da eşiyle yaşadığını kaydeden Büyükelçi Abd Razak, 22 yaşındaki kızlarının Kuala Lumpur'da üniversitede iletişim eğitimi aldığını, 20 yaşındaki oğullarının da ABD'de makine mühendisliği eğitimi gördüğünü söyledi.

Ankara'nın tepeleri olan, inişli çıkışlı bir kent olduğuna dikkati çeken Abd Razak, "Yaz sonunda, güz başında Ankara'ya gelmiştim ve 'burada araba kullanacaksam iyi bir kış lastiğine ihtiyacım olacak' diye düşünmüştüm. Resmi kurumların yer aldığı başkent Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hacıbayram ve Kocatepe Camii'ne gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Hacıbayram'a gittiğini belirten Abd Razak, "Malezyalı birine Türkiye'den hediye alacaksam, Hacıbayram'a gidip seccade alıyorum. Başka yerlerde yapılmış seccadeleri değil, Türkiye'de dokunmuş seccade almak için Hacıbayram'a gidiyorum." diye konuştu.

- Badminton tutkusu

Badmintonun ülkesinde çok sevilen bir spor olduğunu ve kendisinin de çocukluğundan bu yana bu sporu yaptığını anlatan Büyükelçi Abd Razak, "Ankara'ya geldiğimde, büyükelçilik çalışanlarına ilk sorum 'Aranızda badminton oynayan var mı?' oldu. Hepsi oynuyordu, ama benim kadar badminton oynama tutkuları yoktu. Badminton'ı çok seviyorum, ama Ankara'da nerede oynayabileceğimi bilmiyordum." dedi.

Nerede badminton oynayabileceğini internette araştırdığını ancak ilk etapta bir kort bulamadığını ifade eden Abd Razak, şöyle devam etti:

"Biliyorum, Türkiye'de en bilindik ve herkes tarafından sevilen sporlar futbol, basketbol ve voleybol. Badminton yeni bir spor. Bu yüzden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin Türkiye büyükelçileriyle de görüştüm. Sadece Endonezya Büyükelçisinin rezidansında bir kort vardı. Kendisi beni nezaketle davet etti ancak elbette her canım istediğinde oraya gidemezdim. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'le tanıştığımda ise uygun bir yer buldum. Kendisi bu okulda ders olmadığı zaman badminton oynayabileceğimi söyledi. Malezyalıların neredeyse tamamı en azından badmintonun nasıl oynandığını bilirler. İyi oynamasalar da oyunun kurallarını, raketi nasıl nasıl tutacaklarını mutlaka bilirler."

Büyükelçi Abd Razak, daha sonra eşiyle badminton oynadı.