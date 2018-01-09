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BAE Büyükelçiliğinin sokağına "Fahreddin Paşa" tabelası asıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağa yeni isimlerinin yer aldığı tabelalar asıldı.Belediye Meclisinde alınan kararla, Çankaya İlkbahar...

BAE Büyükelçiliğinin sokağına

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağa yeni isimlerinin yer aldığı tabelalar asıldı.

Belediye Meclisinde alınan kararla, Çankaya İlkbahar Mahallesinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin önündeki cadde ve sokağın isimleri değiştirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince, isim tabelaları indirilen Büyükelçiliğin bulunduğu 613. Sokak'a "Fahreddin Paşa", 609. Cadde'ye ise "Medine Müdafii" yazılı tabelalar asıldı.

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Anahtar Kelimeler:
"Fahreddin Paşa""Medine Müdafii"Ankara Büyükşehir BelediyesiBirleşik Arap Emirlikleri
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