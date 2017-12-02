BAE, eski Mısır Başbakanı Şefik'in ülkeden ayrıldığını açıkladı

KAHİRE (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in Mısır'a dönmek üzere ülkeden ayrıldığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı ENA'nın yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Şefik, Kahire'ye dönmek üzere BAE'den ayrıldı. Ailesi ise hala ülkede." denildi.

Haberde Şefik'le ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi.

Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE yönetiminin Mısır'a göndermek için Şefik'i evinde olduğu sırada gözaltına aldığını belirtmişti.

Hüseyin, önceki gün yaptığı açıklamada, Şefik'in önce Fransa'ya, ardından Mısır'a gideceği bilgisini vermişti.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Şefik, bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.



