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BAE, Husilerin iddiasını yalanladı

- BAE, Husilerin, "Abu Dabi'de bulunan el-Berake nükleer santraline kruz füzesi fırlattık" iddiasını yalanladı - Yemen'de meşru orduya bağlı 6. Askeri Bölge Sözcüsü Eşref: - "Husilerin BAE'yi hedef aldığı füzenin Yemen'in Cevf kentine bağlı Mutamme ilçesindeki Sin Esved bölgesine düştü"

BAE, Husilerin iddiasını yalanladı

ABU DABİ (AA ) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki Husilerin, "Abu Dabi'de bulunan el-Berake nükleer santraline kruz füzesi fırlattık." iddiasını yalanladı.

Acil ve Kriz Kurumu'nun BAE resmi haber ajansı ENA'ya yaptığı açıklamada, Husilerin söz konusu iddiası yalanlanarak, "BAE her türlü tehditlere karşı baş edebilecek bir hava savunma sistemi projesine sahiptir. El-Berake nükleer santrali de tüm ihtimallere karşı aşılamaz koruma altındadır." ifadelerine yer verildi.

- Füze, Cevf'e düştü

Öte yandan, Yemen'de meşru orduya bağlı 6. Askeri Bölge Sözcüsü Abdullah el-Eşref, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Husilerin BAE'yi hedef aldığı füzenin Yemen'in Cevf kentine bağlı Mutamme ilçesindeki Sin Esved bölgesine düştü." dedi.

Eşref, boş araziye düşen kruz tipi füzenin patlamadığını, üzerinde Husilerin kullandığı "ırkçı ibarelerin" olduğunu ifade etti.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalında, "Füze gücümüz (Husilere bağlı) Abu Dabi'deki el-Beraka nükleer santraline kruz tipi füze fırlattı. Füze hedefine ulaştı." açıklamaları verilmişti.

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