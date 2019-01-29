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BAE Katar'ı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

- Birleşik Arap Emirlikleri, kendi ürünlerinin Katar'da yasaklandığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu

BAE Katar'ı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
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ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli ticari ürünlerin satışının Katar'da yasaklandığı gerekçesiyle BAE, Katar hakkında Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet başvurusu yaptı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, Doha yönetiminin ülkede BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır menşeli ticari ürünlerin satılmasını yasakladığı belirtildi.

Katar'ın eczanelerde de söz konusu 4 ülke menşeli ilaç ve diğer tıbbi malzemelerin satışına yasak getirdiğine işaret edilen haberde, ayrıca altyapı projeleri için güvenilir tedarikçi listesinden BAE şirketlerinin isimlerinin kaldırıldığı ve BAE ürünlerine örtülü bir yasak uygulandığı öne sürüldü.

BAE'nin bu gerekçelerle Dünya Ticaret Örgütü'ne Katar aleyhine başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 26 Mayıs 2018'de yayımlanan genelgede söz konusu 4 ülke menşeli tüm ürünlerin raflardan kaldırılması istenmişti.



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Anahtar Kelimeler:
BAEDünya Ticaret ÖrgütüKatar
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