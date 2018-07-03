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BAE'den "olası petrol arz eksikliğini kapatmaya hazırız" açıklaması

- BAE Enerji Bakanı ve OPEC Dönem Başkanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin olası petrol arz eksikliğini azaltmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti

BAE'den

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), olası petrol arz eksikliğini azaltmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

BAE Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC) Dönem Başkanı Suheyl el-Mezrui, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin olası petrol arz eksikliğini azaltmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Mezrui, OPEC'in bu yılın kalan kısmında, genel uygulama düzeyine bağlı kalmaya çalışacağını kaydetti.

OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler tarafından sağlanan ve 1 Temmuz'da uygulamaya giren anlaşmanın oluşturulan bir ortak komite tarafından takip edeceğini aktaran Bakan Mezrui, anlaşmaya katılan söz konusu ülkelerin üretici, tüketici ve uluslararası ekonominin lehine olan petrol piyasasındaki istikrara katkı sağlama noktasında geri durmayacağını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, 23 Haziran'da, temmuz ayından itibaren günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması üzerinde anlaşmıştı.

OPEC üyesi ve Rusya'nın başını çektiği bağımsız üreticiler 2017'nin başlarında 6 ay süreyle petrol üretimini günlük 1,8 milyon varile düşürmüş, bu süre Mart 2018'e kadar uzatılmıştı.

OPEC'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Kasım 2017'de düzenlenen 173. Olağan Toplantısı'nda da petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının süresi Aralık 2018'e kadar uzatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BAEPETROLSuheyl El-Mezrui
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