BAE'nin 46'ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonu

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 46'ncı kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Halife Şahin El-Marar'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.



Işık ve El-Marar, her iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından BAE'nin 46'ncı kuruluş yıl dönümü pastasını kesti.

Bakan Işık, kendisine ikram edilen hurma, kahve ve geleneksel yemeklerden tattı.



Resepsiyon, yerel müzikler eşliğinde misafirlere sunulan geleneksel yemeklerin ardından sona erdi.



