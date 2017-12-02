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BAE'nin eski Mısır Başbakanı Şefik'i gözaltına aldığı iddia edildi

KAHİRE (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden ve ülkesinde önümüzdeki dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in gözaltına alındığı iddia...

BAE'nin eski Mısır Başbakanı Şefik'i gözaltına aldığı iddia edildi

KAHİRE (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden ve ülkesinde önümüzdeki dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in gözaltına alındığı iddia edildi.

Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "BAE yönetimi, Mısır'a göndermek için Şefik'i evinde olduğu sırada gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Şefik ile iletişimin kesildiğini belirtti.

BAE'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Şefik, bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.

Avukat Hüseyin, daha önce yaptığı açıklamada, Şefik'in önce Fransa'ya, ardından Mısır'a gideceği bilgisini vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed ŞefikBAE
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