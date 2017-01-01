Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Bağ evinde mahsur kalan baba-oğul kurtarıldı

- Bursa'da AFAD ekipleri, gittikleri bağ evinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle mahsur kalan baba ile oğlunu kurtardı

Bağ evinde mahsur kalan baba-oğul kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'da Uludağ eteklerinde gittikleri bağ evinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle mahsur kalan baba ile oğlu, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Uludağ eteklerindeki Gökçeören köyünde oturan Kadem Aslan (62), oğlu Şuayip Aslan (40) ile 3 gün önce köyün yaklaşık 2,5 kilometre yukarısında bulunan bağ evine gitti.

Etkili olan kar yağışı ve 2 metreyi bulan kar nedeniyle bağ evinde mahsur kalan Kadem ve Şuayip Aslan, internet üzerinden Ankara AFAD'ın telefonuna ulaşarak yardım istedi.

Ankara ekibi de durumu hemen Bursa AFAD ekiplerine bildirdi. Harekete geçen AFAD ekipleri, 2,5 kilometre mesafeyi yaya olarak aşarak Kadem ve Şuayip Aslan'a ulaştı.

Ekiplerin yardımıyla köye getirilen baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AFADBağ EviBursaKayıpKurtarma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.