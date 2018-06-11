Bağcılar Belediyesi'nin gönül sofraları Mardin ve Bitlis'e uzandı - Bağcılar Belediyesi tarafından kardeş belediyelerin bulunduğu Mardin ile Bitlis'te 4 bin 500 kişinin katılımıyla sokak iftarları kuruldu - Belediye Başkanı Çağırıcı: - "Geleneksel hale getirdiğimiz gönül sofraları sayesinde uzakları yakın ettik. Bu sofralarda yaptığımız paylaşımlarla muhabbetle kardeşliğimizi bereketlendirdik"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından kardeş belediyelerin bulunduğu Mardin ile Bitlis'te kurulan sokak iftarlarına 4 bin 500 kişi katıldı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen gönül sofraları, ramazanın son haftasında Mardin ve Bitlis'e uzandı. Bu kapsamda kardeş belediyeler olan Adilcevaz ve Tatvan'ın bulunduğu Bitlis'te ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde açık havada iftar programı yapıldı.

Sokak iftarlarının ilk adresi Nusaybin oldu. Tarihi ve kültürel miraslar arasında yer alan Zeynel Abidin Camisi bahçesinde düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe dışından da gelenlerin katılımıyla sayı 2 bin kişiye ulaştı. Ezanın okunmasıyla beraber tarihi cami önünde önce dualar edildi, ardından da misafirler ve ilçe sakinleri birlikte iftar yaptı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal, ramazanın kardeşliğin yoğun bir şekilde yaşandığı, insanların ekmeğini paylaştığı mübarek bir ay olduğunu belirterek, böyle bir kalabalıkta iftar yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca 1000 aileye toplu gıda yardımı, 1000 kişiye bayram hediyesi olarak kıyafet ve 1000 çocuğa da oyuncak verildi.



- Bitlis'teki sokak iftarı



Sokak iftarının ikinci adresi ise Bitlis Merkez oldu. Gökmeydan'da kurulan iftara 2 bin 500 kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda ilahiler okundu. İftara saniyeler kala semaya el açan vatandaşlar, kardeşlik, barış ve bu topraklardaki huzurun kalıcı olması için dua etti.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu, konuşmasında "Özlenen tablo bu. Allah'a şükürler olsun ilimiz en güzel huzur, emniyet ve güvenlik iklimini yaşıyor. Ülkemiz üzerinde oynanan hain oyunlara karşı, bu meydanda bulunan erkek, kadın, yaşlı ve genciyle Bitlis'in verdiği cevap işte bu. Bağcılar belediye başkanlığımızın bu sofranın hazırlanmasında çok emekleri var. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi Başkanvekili Fethi Başaranoğlu da yurt içinde 39, yurt dışında ise 19 kardeş belediyeleri olduğunu belirterek, "Mardin'in Nusaybin ile Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan Belediyeleri bizim kardeş belediyelerimizdir. Beraber ortak istişare ve projeler üretiyoruz. Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı İstanbul'daki yoğun programlarından dolayı aramızda olamadı ancak sizlere sevgi ve selamlarını iletti." şeklinde konuştu.

Ramazan ayının atmosferine ve anlamına uygun geçen kardeş belediye iftarlarını değerlendiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şunları kaydetti:

"Türkiye'nin doğusu batısı fark etmez, biz biriz ve beraberiz. Geleneksel hale getirdiğimiz gönül sofraları sayesinde uzakları yakın ettik. Bu sofralarda yaptığımız paylaşımlarla, muhabbetle kardeşliğimizi bereketlendirdik. Yüce Rabb'imden bir gün bütün İslam aleminin bu gönül sofrasında toplanmasını niyaz ediyorum."

Mardin ve Bitlis'teki iftar programlarına, Bağcılar Belediyesi birim müdürleri ile Mardin ve Bitlis'ten kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.