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Bağcılar Belediyesine beşinci kalite belgesi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin, entegre yönetim sistemleri çalışmaları kapsamında ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi kalite belgesini almaya hak kazandığı bildirildi. Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya...

Bağcılar Belediyesine beşinci kalite belgesi
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İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin, entegre yönetim sistemleri çalışmaları kapsamında ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi kalite belgesini almaya hak kazandığı bildirildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşayan vatandaşlara hızlı ve güvenilir iletişim hizmeti sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda, bağımsız kuruluş denetimlerinden geçerek, "ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi" belgesi alındı.

Belge ile belediyenin Çağrı Merkezi, Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu ve Başvuru Yönetim Merkezi Kılavuzları aracılığıyla verilen hizmetler, kalite standartlarına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 4 kalite belgemizi yeniledik. 5. kalite belgemizi de alarak Entegre Yönetim Sistemimizi perçinlemiş olduk. Hizmetlerimizde toplam kalite yönetimi kültürü bizim için çok önemli. Bu kültürü tüm çalışanlarımıza benimseterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte görev alan tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Bağcılar BelediyesiISO Belgesi
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