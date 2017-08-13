Bağcılar Belediyesinin izci kampı sona erdi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi ile İzcilik Federasyonu tarafından Bolu Aladağ’da düzenlenen 2017 izci kampı, İstanbul'daki kapanış programıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak her yıl yapılan, 10 Temmuz'da başlayan kampa 11-15 yaş grubu arasında bin kişi katıldı.

Kampta öğrenciler, okçuluktan amatör telsiz kullanımına kadar 60 ayrı etkinliğe katıldı. Eğitim içerikli ve aynı zamanda keyif ve macera dolu kamp dün sona erdi.

İzci kampı kapanışı için Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında görkemli bir program düzenlendi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Bağcılar Kaymakam Vekili Osman Ateş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Müftüsü Musa Uzun, Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Süheyla Subaşı ile izciler ve aileleri katıldı.

Törende Ukrayna, Amerika, Kuveyt, Filistin, Ürdün, Bosna Hersek, Katar, Suriye ve Cezayir’den izciler de özel konuk olarak yer aldı.

Program kamp ateşinin yakılmasıyla başladı. Ateş etrafında toplanan ve birbirleriyle kenetlenen izciler, hep bir ağızdan izci şarkısı Ateş Rondu ile gençlik ve izci marşlarını söyledi. Törende tüm şehitler için saygı duruşunda bulunmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu.

İstanbul Vali Yardımcısı ve Bağcılar Kaymakam Vekili Ateş, programdaki konuşmasında, "Yüce Yaradana karşı görevlerini yerine getiren, kendisine karşı görevlerini yerine getiren ve topluma karşı görevlerini yerine getiren bu ocağı kuranları tebrik ediyorum. Bu ortamı sağlayan belediye başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğe güvenle bakmak için bu faaliyetler gerekli." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise izcilerin kamptaki heyecanı burada paylaşacaklarını belirtti.

Çocukların okul dönemindeki yorgunluklarını ve streslerini üzerinden atmaları, bir tatil havasında yaz mevsimini en iyi şekilde geçirmeleri için bu kampları düzenlediklerini ifade eden Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne olduğunu öğreniyorlar, özellikle paylaşmanın, aynı sofrayı, aynı çadırı, aynı ortamı paylaşmanın farklı güzelliklerini kaynaşarak ortaya koyuyorlar. Bir daha 15 Temmuzları yaşamamamız adına, ülkemize faydalı nesiller yetişmesi adına bu tür sosyal ve kültürel çalışmaların da anlamı büyük."

Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Süheyla Subaşı ise amaçlarının genç beyinleri kendi değerleriyle donatmak ve memleketin kendi değerlerini çocuklara en iyi şekilde aktarabilmek olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından izciler, kamp boyunca öğrendiklerini sahnede sergiledi.

İzciler türkü söyleyerek ve skeç oynayarak izleyenlerin beğenisini kazandı. Etkinlikte çök bastı, düğüm ile gözü kapalı çadır kurma yarışmaları düzenlendi. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışmaları kazananlara ödül olarak çadır, tulum gibi izci eşyaları verildi.

İzci kampı veda valsiyle sona erdi.