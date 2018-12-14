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Bağcılar'a kapalı otoparklı pazar alanı geliyor

- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: - "Ebubekir Parkı'nın olduğu yere asansörlü, otoparklı kapalı pazar alanı yapıyoruz. Hem Çınar hem de Merkez Mahallesi'ndeki pazarları buraya taşıyacağız. En kısa sürede sokakları pazarlardan kurtaracağız"

Bağcılar'a kapalı otoparklı pazar alanı geliyor
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İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede Ebubekir Parkı'nın bulunduğu yere asansörlü, otoparklı kapalı pazar alanı yapıldığını bildirdi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Merkez Mahallesi'nde düzenlenen Halk Meclisi'ne İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Belediye Başkan yardımcıları, Mahalle Muhtarı Erol Koca ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İGDAŞ, BEDAŞ temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Lokman Çağırıcı, toplantıdaki konuşmasında, temizlikten park bahçeye kadar tüm çalışmaların ara vermeden devam ettiğini, ancak birinci önceliğin eğitim olduğunu belirtti.

Ebubekir Yüzme Havuzu yapım çalışmasının devam ettiğine değinen Çağırıcı, "Ebubekir Parkı'nın olduğu yere asansörlü, otoparklı kapalı pazar alanı yapıyoruz. Hem Çınar hem de Merkez Mahallesi'ndeki pazarları buraya taşıyacağız. En kısa sürede sokakları pazarlardan kurtaracağız." dedi.

Çağırıcı, "Türkiye'nin en büyük ve modern meydanı" olması planlanan Bağcılar Meydanı'nın yakında açılacağını da sözlerine ekledi.

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