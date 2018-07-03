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Bağcılar'da 136 sokak hayvanı sahiplendirildi

- Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde bu yılın 6 ayında 126'sı köpek, 10'u kedi olmak üzere 136 hayvana yuva bulundu

Bağcılar'da 136 sokak hayvanı sahiplendirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından altı ayda 126'sı köpek, 10'u kedi olmak üzere 136 sokak hayvanı, tedavisi ve aşıları yapıldıktan sonra sahiplendirildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek sokaktan toplanan sahipsiz kedi-köpek ve gerekse vatandaşların evlerinde baktığı hayvanların aşıları, çip takımı, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, tedavi ve muayenesi burada yapılıyor.

Bu yılın altı ayında 169 köpek ve 240 kedi olmak üzere toplam 409 yaralı ve hasta sokak hayvanının tedavisi yapılırken 445'ine de kuduz aşısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yapılan ortak çalışmayla da 31 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Bunun yanında 10'u kedi ve 126'sı da köpek olmak üzere toplam 136 hayvan da sahiplendirildi.

Hayvanları teslim almaya gelenlerden yetişkinlerin köpekleri, çocukların da kedileri tercih ettiği gözlendi. Hayvanlar muayeneleri, kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşturuluyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "11 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz barınağımızda sokak hayvanlarımızın kış ve yaz şartlarına uygun şekilde barınmalarını, tedavilerini, aşılarını yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız gelip kedi ve köpekleri sahiplenebilir. Böylece onlar da sıcak bir yuvaya kavuşmuş olur." ifadelerini kullandı.

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