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Bağcılar'da 2 bin 706 çocuk sünnet ettirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından maddi imkanları kısıtlı olan 2 bin 706 çocuk sünnet ettirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için Bağcılar...

Bağcılar'da 2 bin 706 çocuk sünnet ettirildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından maddi imkanları kısıtlı olan 2 bin 706 çocuk sünnet ettirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için Bağcılar Belediyesi'nce her yıl gerçekleştirilen sünnet etkinliği devam ediyor.

Mayıs sonunda başlayan proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 706 çocuk için başvuru yapıldı. Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne kayıt yaptıran aileler, aldıkları sünnet kağıdıyla beraber ilçedeki 4 özel hastaneye gönderiliyor.

Hastanede son teknolojiyle sünnet ettirilen çocukların asasından gömleğine ve şapkasına kadar sünnet kıyafetleri ise belediye bünyesinde hizmet veren Hayır Çarşısı'ndan temin ediliyor.

Sünnet için müracaatlar, ekim ayına kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, aileleri bu özel günlerinde yalnız bırakmadıklarını belirterek, çocukları hijyenik şartlarda sünnet ettirdiklerini, onların mutluluklarına ortak olduklarını anlattı.

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