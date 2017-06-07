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Bağcılar'da banka soygunu girişimi

- Gişe görevlisini silahla yaralayan maskeli kişi, para alamadan banka şubesinden çıkıp, kullandığı taksiyle olay yerinden kaçtı - Bankanın yakınındaki sokakta başına dayadığı tabancayı ateşleyen şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Bağcılar'da banka soygunu girişimi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da soygun amacıyla girdiği bankada gişe görevlisini silahla yaralayan ve para alamayınca kullandığı taksiyle kaçan şüpheli, ara sokakta intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'ndeki banka şubesine gelen maskeli ve silahlı bir kişi, çalışanları tehdit ederek, paraları vermelerini istedi. Banka görevlilerinin engellemeye çalıştığı şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği gişe görevlisi yaralanırken, şüpheli şahıs, banka şubesi önüne park ettiği 34 TJL 56 plakalı taksiyle kaçtı.

Gişe görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, 34 TJL 56 plakalı taksiyi bankanın yakınındaki 361. Sokak'ta buldu. Soygun girişimi şüphelisinin, aracın şoför mahallinde tabancayla başından vurulmuş olduğu görüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi.

Mustafa Ç'nin, olayın ardından tabancayla intihara teşebbüs ettiği anlaşılırken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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