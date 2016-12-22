Bağcılar'da banka soygunu

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir banka şubesine giren silahlı ve maskeli 2 kişi, 30 bin lira alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen silahlı ve maskeli 2 kişi, silah tehdidiyle güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

Veznedara silah doğrultarak, kasadaki 30 bin lirayı alan soyguncular, yaya olarak kaçtı.

Banka çalışanlarının ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Banka şubesinde delil toplayıp güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.