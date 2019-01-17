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Bağcılar'da başarılı öğrencilere havuz ödülü

- Bağcılar Belediyesi, takdir belgesi getiren lise öğrencilerini, yarı yıl tatili boyunca kapalı yüzme havuzlarından ücretsiz yararlandıracak

Bağcılar'da başarılı öğrencilere havuz ödülü
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İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, takdir belgesi getiren lise öğrencilerine yarıyıl tatili boyunca Bağcılar Belediyesi bünyesindeki kapalı yüzme havuzları ücretsiz olacak.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ilk dönemi başarıyla tamamlayan öğrencileri ödüllendirmek için "Takdir Sizden Havuz Bizden" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda takdir belgesi alan lise öğrencileri, Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 6 kapalı havuzdan yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ödülden faydalanmak isteyen öğrencilerin takdir belgeleriyle beraber havuzlardaki danışmalara başvuru yapması yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirerek hem onları tebrik ediyoruz hem de diğer öğrencileri ders çalışmaya teşvik ediyoruz. Onlar yeter ki okusun ve idealleri uğrunda yürüsünler. Biz her zaman onların yanında olacağız. Onlar için ne gerekiyorsa yaptık ve yapamaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Bağcılar BelediyesiHavuzLokman Çağırıcı
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