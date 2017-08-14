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Bağcılar'da "böceklere" karşı ilaçlama

- Bağcılar'da son 2 ayda 112 kamu kurumu zararlı böceklere karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi

Bağcılar'da

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi hava sıcaklarının giderek artmasıyla haşere başta olmak üzere zararlı böceklerin türememesi için yıl boyunca yaptığı ilaçlamayı artırdı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla zararlı böceklerin de türemesinin arttığı görülen ilçede, çok sayıda kamu kurumu olası bir olumsuzluğa karşın belediyeden ilaçlama talebinde bulundu. Yoğun bir çalışma programına giren ekipler, resmi daireleri dip köşe ilaçlayıp zararlı böceklerden arındırdı.

Bu yılın 5 ayında okullar başta olmak üzere 83 kamu kurumunu ilaçlayan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece son 2 ayda aralarında 40 okul, 26 cami, 10 Kur'an kursunun da bulunduğu 112 kamu kurumunu dezenfekte etti.

İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama profesyonel araçlar yardımıyla gerçekleştirildi.

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Bağcılar Belediyesiİlaçlama
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