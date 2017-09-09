Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Bağcılar'da okullara eğitim yılı öncesinde temizlik

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde bulunan 110 devlet okulunda temizlik çalışması başlattı.Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 751 bin 510 nüfusuyla İstanbul'un...

Bağcılar'da okullara eğitim yılı öncesinde temizlik

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde bulunan 110 devlet okulunda temizlik çalışması başlattı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 751 bin 510 nüfusuyla İstanbul'un en büyük üçüncü ilçesi olan Bağcılar'daki okullar, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan 110 devlet okulunda, sınıflardan laboratuvarlara öğrencilerin temas ettiği her noktayı önce temizliyor, ardından da ilaçlıyor. Ekipler, ihtiyaç durumunda okullarda boya ve badana da yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede eğitime her zaman öncelik verdiklerini kaydetti. Çağırıcı, "Yeni eğitim öğretim sezonunda da eğitim yuvalarına desteğimiz devam ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için ilçemizdeki okullarımızı temizliyoruz. Bütün çabamız ve gayretimiz, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇağırıcıBağcılar BelediyesiIstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5