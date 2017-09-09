Bağcılar'da okullara eğitim yılı öncesinde temizlik

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde bulunan 110 devlet okulunda temizlik çalışması başlattı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 751 bin 510 nüfusuyla İstanbul'un en büyük üçüncü ilçesi olan Bağcılar'daki okullar, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan 110 devlet okulunda, sınıflardan laboratuvarlara öğrencilerin temas ettiği her noktayı önce temizliyor, ardından da ilaçlıyor. Ekipler, ihtiyaç durumunda okullarda boya ve badana da yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede eğitime her zaman öncelik verdiklerini kaydetti. Çağırıcı, "Yeni eğitim öğretim sezonunda da eğitim yuvalarına desteğimiz devam ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için ilçemizdeki okullarımızı temizliyoruz. Bütün çabamız ve gayretimiz, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri." ifadelerini kullandı.



