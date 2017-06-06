Bağcılar'da ramazan sohbeti

İSTANBUL (AA) - İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu, Bağcılar Belediyesinin ramazan etkinlik alanında düzenlediği söyleşi programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Döngeloğlu, her Müslüman'ın nefsine kapılmadan ibadetini yerine getirmesi gerektiğini anlattı.

Döngeloğlu, "Amel defterimizin silinmemesi için ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirelim. Ramazan ayındaki ibadet, 40-50 yıllık açıklarımızı kapatmamıza imkan sağlıyor. Ramazan, kurumuş dallara aşı yapmak gibidir. Ramazan bizi dirilten bir mevsimdir. Bu ayı ibadet ile ihya edelim. Çünkü, ramazan ayı ahirette bize şahitlik yapacak." ifadelerini kullandı.

Namazını yıkan toplumların asla ayakta kalamayacağını anlatan Döngeloğlu, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede her ramazan ayında oruçların tutulması ve namazların kılınması, evlerde sesli olarak Kur'an-ı Kerim okunması gerektiğini vurguladı.

Ömer Döngeloğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinerek, şunları kaydetti:

"Millet o gece sırat köprüsünden geçti ve mahşeri yaşadı. Abdülhamid Han 33 yıl padişahlık yaptı. İktidarında 13 kez darbe girişiminde bulunuldu. Bombalı suikast yaşandı. Siyasi baskılar uygulandı. Onu padişahlıktan indirene kadar vazgeçmediler. Onun için bu iş 15 Temmuz'da bitti derseniz, gaflete uğramış olursunuz."