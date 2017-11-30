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Bağcılar'da silahlı kavga

- İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri öğrenci 5 kişi yaralandı

Bağcılar'da silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, çıkan silahlı kavgada 1'i öğrenci 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 2051. Sokak'ta iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Silahlı kavga sırasında olay yeri yakınında bulunan ortaokuldan çıkan bir öğrenci ile 4 kişi yaralandı.

Kavgaya karışan iki grubun üyeleri bölgeden kaçarken, yakındaki okulun pencere ve duvarlarına da mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde delil toplayıp inceleme yaptı.

Silahlı kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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