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Bağcılar'daki yüzme havuzlarına ilgi

- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: - "Yaz mevsimi nedeniyle havuzlarımız yoğun ilgi görüyor. Havuzlarda hemşehrilerimizin sağlığına ve güvenliğine büyük özen gösteriyoruz"

Bağcılar'daki yüzme havuzlarına ilgi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren kapalı yüzme havuzlarına kayıt yaptıran 3 bin 305 kişi, hijyenik ve güvenlikli havuzlarda hem yüzme eğitimi alıyor hem de yazın bunaltıcı sıcaklarında serinleme imkanı buluyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz tatilinin başlamasıyla ilçe sakinleri Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren kapalı yüzme havuzlarına akın etti.

Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı ve 15 Temmuz mahallelerindeki 6 kapalı yüzme havuzu çocukların ve tatile gidemeyen vatandaşların adresi oldu. Karnelerini alan öğrenciler, arkadaşlarıyla dolu dolu bir yaz geçirmek ve bunaltıcı sıcaklardan korunmak için havuzlara koştu. Yoğun ilgi gören havuzlara okulların kapandığı günden itibaren bugüne kadar 3 bin 305 kişi başvuruda bulundu. Ancak bu sayının yaz sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyor.

Havuzlara kayıt yaptıran 3 bin 305 kişi hijyenik ve güvenlikli havuzlarda hem yüzme eğitimi alıyor hem de yazın bunaltıcı sıcaklarında serinleme imkanı buluyor. Gündüz çocuklarla dolup taşan 6 kapalı havuzdan akşamları da yetişkinler yararlanıyor.

Temizlik işçisinden eğitmenine kadar 64 personelin görev yaptığı havuzlar, Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun hijyenik koşullarda hizmet veriyor. Temizlik günü nedeniyle cuma günü hariç haftanın altı günü açık olan kapalı yüzme havuzlarındaki bütün yüzme eğitimcilerinin cankurtaran ve ilk yardım sertifikası bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yüzme havuzlarında önceliğin hijyen olduğunu belirtti. Çağırıcı, "Yaz mevsimi nedeniyle havuzlarımız yoğun ilgi görüyor. Havuzlarda hemşehrilerimizin sağlığına ve güvenliğine büyük özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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AçıklamaBağcılar BelediyesiLokman Çağırıcı
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