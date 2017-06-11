Bağcılar'dan Almatı'ya gönül sofrası

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi ile Almatı'nın Almalı Belediyesi’nin Kazakistan’da ortaklaşa kurduğu "Bereket Sofrası", yaklaşık bin davetliyi aynı sofrada buluşturdu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iftar programı Türkiye ve Kazakistan’dan katılan Müslümanları bir araya getirdi. Otel Kazakistan’daki iftar programında duygulu anlar yaşayan davetliler, "Her yıl heyecanla beklediğimiz iftar programında soydaşlarımızla aynı sofrada iftar yapmak bizi mutlu ediyor. Ayrı bir duygu yaşıyoruz." görüşünü paylaştı.

İftar programında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’da 40 yıldır Kazak kardeşleriyle bir arada yaşadıklarını ifade etti. İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’e şükranlarını sunduğunu kaydeden Çağırıcı, "İslam dinine mensup olmaktan, Müslüman ana ve babadan dünyaya gelmiş olmaktan dolayı Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Hepimizin atası olan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin izlerini Türkiye’de de görebiliyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak 12 yıl önce başlattığımız Gönül Sofraları geleneğini devam ettirmekten dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ise iftar programıyla kökeni bir olan iki kardeş milletin bir araya geldiğini belirtti.

Yılmaz, Çağırıcı’nın, Hoca Ahmet Yesevi'den başlayarak, bugünkü Reis-i Cumhurlara kadar ortak kültürden, adetlerden, gelenek ve göreneklerden, dünyayı daha iyi yapma arzusundan bahsettiğini hatırlatarak, "Kardeşliğimiz asırlardır eksilmeden devam ediyor. Geçmişte atalarımız birlikte yaşadılar. Hoca Ahmet Yesevi hepimizin ortak değeridir." değerlendirmesini yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Yılmaz, Türkiye’ye ilk desteği Nazarbayev’in verdiğine dikkati çekerek, Nazarbayev'in Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet başkanı olduğunu bildirdi.

Almalı Belediye Başkan Vekili Ermek Beyseuf da iftar programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki kardeşliği güçlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev’e teşekkür etti.

Melomen İlahi Grubu seslendirdiği ilahilerle programa renk kattı. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan müminler, yapılan duaya birlikte "amin" dedi.