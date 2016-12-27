Bağcılar’dan Haleplilere 43 tır yardım

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da düzenlenen iki ayrı organizasyonda içerisinde gıda, giyim ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 43 tırlık yardım malzemesi törenle uğurlandı.

Bağcılar Belediyesi, İHH Bağcılar Temsilciliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle başlatılan ve hayırsever vatandaşlarla sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği "Halep’e Yol Açın Kampanyası” kapsamında toplanan 24 tırlık yardımın gönderilme töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

Çağırıcı, "Bağcılarlılar olarak muhacirlere ensar olduk. Onlara kapılarımızı açtık yardımlarda bulunduk. İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Biz Allah’ın izniyle bu sınavdan da başarıyla geçeceğiz. İnsanlık vazifemizi yerine getirmek için hemşehrilerimle birlikte çalışıyoruz. Savaş ortamında Halep’te bir de açlıkla ölüm kalım savaşı veren insanlara yardım eli uzatıyoruz. Onların en acil olan beslenme ihtiyacını karşılamak için un topladık. İnşallah yaralarını bir nebze de olsa saracağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 575 ton un yüklü 24 tır dualar eşliğinde Molla Gürani Parkı’ndan Halep’e doğru yola çıkarıldı.

Törene Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Erdem Bursalı, İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Adıyamanlılar Vakfından 19 tırlık yardım

Bağcılar’daki diğer etkinlikteyse Adıyamanlılar Vakfı, Esenler ve Bağcılar Belediyesi işbirliği ile Halepliler için, içerisinde gıda, giyim ve temizlik malzemeleri bulunan 19 tır uğurlandı.

Vakıf merkezi önünde düzenlenen törene Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ramazan Aksoy ve vakıf yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin "Bu millet tarih boyunca mağdur ve mazlumlara kucak açmıştır. Bugün 3 milyon Suriyeliye, Ensar kardeşliği yapıyoruz. Bu yardımlar sadece devlet eliyle değil, bugün Adıyamanlılar Vakfının yaptığı gibi tabana yayılmalıdır." dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise "Dün insanlık adına fok balıklarını kurtarmaya gidenler Suriye’deki bebeklerin ölümüne sessiz kalıyor. Sadece 12-13 kişinin hayatını kaybettiği Paris’teki terör saldırısı için - biz de tel’in ediyoruz - bütün dünya Paris’te toplanırken Suriye’de her gün yüzlerce, binlerce insan katledilirken hiç kimsenin ne kulağı duyuyor, ne yüreğinde bir acı hissediyor. Dün olduğu gibi bugün de insanlığın vicdanı olan bu milletin çocukları harekete geçmiştir." diye konuştu.

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ramazan Aksoy ise Halep’in Çanakkale Savaşı’nda 6 bin şehit verdiğini ifade ederek, "Bugün kardeşliğimizin gereğini yapıyoruz. Adıyamanlılar Vakfı olarak sadece 1 haftada 19 tırlık yardım topladık. Bundan sonra da yardımlarımız sürecek." dedi.

