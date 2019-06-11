Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda İçişleri Trabzon mersin
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı

Bağcılarlı gençler Kefken Kampı'nda tatil yapacak

- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: - "Kampımızda bu sene bin 56 gencimizi konuk ediyoruz. İnşallah bu sayı ilerleyen yıllarda daha artacak"

Bağcılarlı gençler Kefken Kampı'nda tatil yapacak
banner17

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla yaptığı protokol çerçevesinde her yıl 4 ay süreyle gençlerin hizmetine sunduğu Kefken Gençlik Kampı'nın kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençler Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kefken Yaz Kampı'nda ağırlanıyor.

Yeşille mavinin buluştuğu kamp alanında doğayla ve denizle iç içe bir tatil geçirecek olan bin 56 öğrenci, kampta eğlenceli, eğitici ve sportif aktivitelere katılacak. Kamp alanına 6 grup halinde gidecek öğrencilerden 176 kişilik ilk kafile, bugün Kefken'e uğurlandı.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'ne kayıt yaptıran 176 kişiden oluşan kız öğrenciler, sevdikleri tarafından bir haftalık tatile yolcu edildi.

Gençler deniz kenarında maviyle yeşilin iç içe girdiği noktada kurulan kampta, modern ve donanımlı tesislerde 5 yıldızlı lüks otellerin konforunda tatil yapacak.

- "Çocuklarımız zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyor"

Kamp sürecinde öğrenciler voleybol, basketbol, futbol oynarken, badminton, masa tenisi, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktivitelere katılacak. İsteyen, denize girerek ya da ormanda yürüyüş yaparak yorgunluk ve stresi üzerinden atma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençleri Kefken Kampı'nda güzel ve yararlı bir tatil geçirmeye davet ederek, "Kampımızda bu sene bin 56 gencimizi konuk ediyoruz. İnşallah bu sayı ilerleyen yıllarda daha artacak. Spordan sanata çocuklarımızın aradığı her şey kamp alanında var. Çocuklarımız burada zamanlarını en güzel şekilde değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar BelediyesiKeften Kampı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5