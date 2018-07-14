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Bağcılarlı kadınlardan lösemili çocuklara yardım eli

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ndeki örgü kursunda eğitim gören 20 kadının lösemili çocuklar için ördüğü 30 bez bebek, hediye edilmesi amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) verildi....

Bağcılarlı kadınlardan lösemili çocuklara yardım eli

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ndeki örgü kursunda eğitim gören 20 kadının lösemili çocuklar için ördüğü 30 bez bebek, hediye edilmesi amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) verildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çocuk gelişiminden diksiyona kadar 36 ana branşta 109 kursla hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Bağcılar Belediyesi ve Kartopu Tekstil'in iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Örgü Kursu’nda eğitim gören 20 kadın, örgü ve şişlerini alıp bir araya geldi.

Kursiyerler, seçtikleri rengarenk yünlerden bez bebekler ördü. Bir gün boyunca örülen maskeli Gigi ve Mimi isimli 30 bez bebek hediye edilmesi amacıyla LÖSEV'e teslim edildi.

Örerken hiç yorulmadıklarını ifade eden kursiyerler, amaçlarının morale ihtiyacı olan lösemili çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kursiyerlerimiz el emeği göz nurunu hayırlı bir iş için ürüne dönüştürdü. Bu anlamlı ve manevi değeri yüksek organizasyon nedeniyle hepsiyle gurur duydum. Yapılan bu hizmet kurslarımızda sosyal sorumluluk bilincinin artmasına vesile oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Bağcılar BelediyesiKadın Ve Aile Kültür Sanat MerkeziLösev
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