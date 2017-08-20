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Bağcılarlılardan Uzakdoğu sporlarına ilgi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesine bağlı spor kulüplerinde eğitim alan sporcular, uluslararası platformlarda çeşitli başarılara imza atıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporcular, yurt içinde kungfu, yurt dışında ise atletizmde...

Bağcılarlılardan Uzakdoğu sporlarına ilgi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesine bağlı spor kulüplerinde eğitim alan sporcular, uluslararası platformlarda çeşitli başarılara imza atıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporcular, yurt içinde kungfu, yurt dışında ise atletizmde Dubai'den Londra'ya kadar birçok önemli turnuvada altın madalya aldı.

Sporseverlere 2012'den bu yana 14 farklı branşta hizmet sunan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübüne yapılan 1150 başvuruya bakıldığında, tercih edilen sporların başında 120 kayıtla kungfu, 100 kayıtla tekvando gibi Uzak Doğu sporlar geliyor.

Çocuklar ilgi alanları ve vücut yapılarına göre atletizm, karate, tekvando, kungfu, dart, okçuluk, izcilik, satranç, yüzme gibi branşlardan birini seçiyor.

- "Sporcuların her zaman yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sporcuların her zaman yanında olduklarını belirterek "Spor faaliyetleriyle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyal çevrelerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Belediye olarak bu sporcularımıza şimdiye kadar sürekli destek olduk ve bundan sonra da desteğimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇağırıcBağcılar BelediyesiUzakdoğu Sporları
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