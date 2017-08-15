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Bağdat'ta bombalı saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin öldüğü, 2'sinin yaralandığı bildirildi.Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Nuzhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneybatısında...

Bağdat'ta bombalı saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin öldüğü, 2'sinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Nuzhan el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneybatısında bulunan Rıdvaniye bölgesindeki halk pazarı yakınlarında yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirten Hıdır, çevredeki bazı dükkanların da patlama nedeniyle zarar gördüğünü aktardı.

- DEAŞ yöneticisi gözaltına alındı

Öte yandan Yüzbaşı Hıdır, Bağdat'ın batısındaki Ebu Gurayb ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın bir yöneticisinin gözaltına alındığını ifade etti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

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BağdatBombalı SaldırıIrak
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