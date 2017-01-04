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Bağdat'ta kaçırılan gazeteci Şevki serbest bırakıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan gazeteci Aşvak Şevki'nin serbest bırakıldığı bildirildi.Gazetecinin yeğeni Abir Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teyzesi Şevki'nin serbest bırakıldığını söyledi.Iraklı...

Bağdat'ta kaçırılan gazeteci Şevki serbest bırakıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta kaçırılan gazeteci Aşvak Şevki'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Gazetecinin yeğeni Abir Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teyzesi Şevki'nin serbest bırakıldığını söyledi.

Iraklı kadın gazeteci Şevki, 26 Aralık tarihinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Bağdat'ın Seyidiyye bölgesinde bulunan evinden kaçırılmıştı. Şevki'nin aracı, evinde bulunan bir miktar para ve değerli eşyaları da söz konusu kişiler tarafından çalınmıştı. Olayı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Daha önce bir süre Londra merkezli Şarku'l Evsat gazetesinde çalışan Şevki'nin Irak'taki bazı yerel gazetelerde yazıları yayımlanıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Aşvak ŞevkiBağdatIrak
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