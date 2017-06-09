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Bağdat'tan IKBY'nin referandum planına tepki

- Irak Başbakanlık Sözcüsü Hadisi: - "Irak'ın geleceğini ilgilendiren herhangi karar anayasa maddelerine uygun olmalı" - "Hiç kimsenin geleceğini başkalarından ayrı şekilde belirme hakkı yoktur"

Bağdat'tan IKBY'nin referandum planına tepki

BAĞDAT (AA) - Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu için tarih belirlemesine ilişkin, ülkenin geleceğinde tüm Iraklıların söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Başbakanlık Sözcüsü Saad Hadisi konuya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, IKBY ile merkezi hükümet arasındaki ilişkinin anayasayla belirlendiğini belirterek, "Irak'ın geleceğini ilgilendiren herhangi karar anayasa maddelerine uygun olmalı. Merkezi hükümet ile Kürdistan bölgesi arasındaki ilişkinin belirlenmesinde siyasi ve hukuki mercimiz olan anayasaya dayanırız. Ülkelerinin geleceği konusunda tüm Iraklıların söz sahibi olması gerekir. Hiç kimsenin geleceğini başkalarından ayrı şekilde belirme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Sünni Güçler Ulusal Birliği Partisi de referanduma karşı çıkarak tutumunu, "İki Kürt partisi (KDP ve KYB) referandum ısrarı, Irak'ın parçalanmasının ilk tohumu." şeklinde belirtti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin IKBY parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle önceki gün Erbil'de yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiği belirtilmişti.



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Anahtar Kelimeler:
IKBYIrakReferandum
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