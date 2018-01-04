BAGFAŞ, Pankobirlik'ten 55,7 milyon liralık gübre ihalesi aldı

İSTANBUL (AA) - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nden 55,6 milyon liralık gübre ihalesi aldığını duyurdu.

BAGFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından, 2018 üretim yılı ihtiyacı gübre alımları için açılan ihale sonucunda KDV hariç 55 milyon 666 bin 108 lira tutarında, 41 bin 464 ton Kompoze NPK 12.30.12 gübresinin bugün şirketimize ihale edildiği bildirilmiştir. Sevkiyatlara ocak ayında başlanılarak nisan ayında tamamlanacaktır." denildi.