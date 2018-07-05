BAGFAŞ'tan 228 bin tonluk sülfürik asit satışı anlaşması

İSTANBUL (AA) - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Kimya Market Sanayi Tic Ltd Şti ile 228 bin ton sülfürik asit satışı konusunda anlaşmaya vardı.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Kimya Market Sanayi Tic Ltd Şti ile 228 bin ton sülfürik asit satışı hususunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, satış bedelinin takriben KDV hariç 13 milyon 668 bin dolar civarında olduğu ve sevkiyatların bu yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.





