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Bağımlılıkla mücadelede STK desteği aranacak

- Hükümet sigara, alkol ve uyuşturucu ile teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele faaliyetlerine sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hız verecek - Başbakan Yardımcısı Akdağ, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı olarak STK'lerin desteğini almak ve bu konuda yapılabilecekleri değerlendirmek üzere önceki hafta başladığı ziyaretlerine devam edecek - Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin, ihtiyaç halinde kurul ve çalışma grubu toplantılarına davet edilerek çalışmalarda yer alması sağlanacak - Özellikle kadınlar ve gençlerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin, bu eylem planında önemli rol üstlenmesi amaçlanacak

Bağımlılıkla mücadelede STK desteği aranacak

ANKARA (AA) - ALİ KEMAL AKAN - Hükümet sigara, alkol ve uyuşturucu ile teknoloji ve kumar bağımlılığını önlemek için sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğini isteyerek, mücadelede faaliyetlerine hız verecek.

Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun, Başbakanlık Genelgesi'yle 9 Aralık'ta "Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu" (BMYK) olarak değiştirilmesinin ardından sigara, alkol ve uyuşturucunun yanında özellikle teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı da mücadele yürütülecek.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlık edeceği yeni yüksek kurulda, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları da yer alacak.

Hükümet, bakanlıkların yanı sıra sivil toplumu da bağımlılıklarla mücadelede harekete geçirecek.

Bu kapsamda, sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla bütüncül bir mücadele başlatılacak. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin, ihtiyaç halinde kurul ve çalışma grubu toplantılarına davet edilerek çalışmalarda yer alması sağlanacak.

Başbakanlığın koordinasyonunda 2018-2023'ü içine alan yeni bir eylem planı hazırlanacak. Özellikle kadınlar ve gençlerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin, bu eylem planında önemli rol üstlenmesi amaçlanacak.

- Akdağ, STK'leri ziyarete başladı

Başbakan Yardımcısı Akdağ, BMYK Başkanı olarak STK'lerin desteğini almak ve bu konuda yapılabilecekleri değerlendirmek üzere ziyaretlerine başladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Cemiyeti'ni geçen hafta ziyaret eden Akdağ, Türkiye'de gelecek nesiller açısından risk teşkil eden ve "asrın problemi" olarak nitelendirilen bağımlılıkla mücadele için destek istedi.

Akdağ'ın ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de süreceği ve her kesimden STK'nın bağımlılıkla mücadelede için destek isteneceği bildirildi.

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Bağımlılıkla MücadeleBaşbakan Yardımcısı Recep AkdağSivil Toplum Kuruluşları
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