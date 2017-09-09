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Bağımsız Gaziantep Milletvekili Özdağ:

- "Kurucular kurulu son şeklini aldığı an ekim ayı içerisinde inşallah yeni parti, hukuken çalışmalarını başlatacak. Daha parti kurulmadan Türk siyasetinin en önemli tartışma noktası haline geldi"

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Özdağ:

GAZİANTEP (AA) - Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ekim ayı içerisinde yeni kurulacak partinin hukuken çalışmalara başlayacağını bildirdi.

Özdağ, Gaziantep'teki bir otelde katıldığı istişare toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kurulacak parti nedeniyle bir süredir Gaziantep'e uzak kaldığını söyledi.

Gaziantep'te yeni parti çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme ve istişarelerde bulunacağını aktaran Özdağ, "Sayın Meral Akşener'in liderliğinde kurulma çalışmaları devam eden yeni parti, önümüzdeki günlerde kurucular heyetinin arka arkaya düzenleyeceği toplantılarla Türk kamuoyuna sunulacak. Bu arada genel merkez binamızın da yapımıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Genel merkez binamız kullanıma hazır olduğunda ve kurucular kurulu son şeklini aldığı an ekim ayı içerisinde inşallah yeni parti hukuken çalışmalarını başlatacak. Daha parti kurulmadan Türk siyasetinin en önemli tartışma noktası haline geldi. Televizyonlarda biz tartışılıyoruz, yeni parti tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

Özdağ, söz konusu partiye karşı toplumsal bir ilgi ve destek olduğunu savundu.

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Gaziantep Bağımsız MilletvekiliÜmit ÖzdağYeni Parti çalışmaları
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