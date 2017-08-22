Bağırsak mikropları beyni etkiliyor olabilir

ANKARA (AA) - Bazı bağırsak mikroplarının beyin metabolitleri ile kortizol hormonu vasıtasıyla iletişime geçtiği bildirildi.

Sonuçları Science Daily'de yayımlanan, Illinois Üniversitesinde görevli bilim adamları tarafından yürütülen araştırmada, beyin ve bağırsak gelişimleri yeni doğan bebeklerinki ile çok benzer olan bir aylık domuz yavruları kullanıldı.

Üç aşamalı araştırmada ilk etapta domuz yavrularının dışkılarındaki bakteri miktarı ve bağırsaklarında gitgide artan içerik tanımlandı, yanı sıra beyinde ve kanda belirli bileşenlerinin konsantrasyonları ölçüldü.

Araştırmada hayvanların dışkılarında ruminococcus bakterisi daha yoğun olduğunda beyinde aspartik asitin türevi N-Asetilaspartat miktarının azaldığı gözlenirken, ruminococcusun yanı sıra diğer bakteroitlere ilişkin bazı bulguların, otistiklerde rastlanan değerlerle örtüştüğü dikkati çekti.

Bilim adamları araştırma sırasında dışkı mikrobiyotası ile serotonin ve kortizol arasında üçlü bir ilişki olduğu keşfederek, bakteroitlerin daha yüksek serotonin seviyeleri, Ruminococcus'un ise daha düşük serotonin ve kortizol konsantrasyonlarıyla ilişkili olduğunu gözlemledi.

Kortizolün, ruminococcus ve beyinde N-Asetilaspartat konsantrasyonları arasında bir tür ara buluculuk yaptığını, bir başka deyişle ruminococcusun kortizol aracılığıyla beyinle iletişime geçtiği ve beyinde değişikliklere yol açtığı belirlendi.

Keşfin, otizmin özelliklerinin açıklanması için potansiyel bir yol haritası olabileceği ifade edildi.